Ivana Spagna: "Faccio sogni premonitori e vedo i fantasmi"

Ivana Spagna torna a parlare di entità paranormali e fantasmi. La celebre cantante, ospite di Pomeriggio Cinque, racconta dei suoi sogni premonitori e delle visioni che hanno segnato la sua vita. "Una volta ho sognato di essere alla guida della mia macchina e ad un certo punto mi si bloccava lo sterzo e vedevo sulla sinistra due sei rovesciati, l’indomani mi successe tutto per filo e per segno e quei due sei erano in realtà due lettere G di un'azienda dove si è fermata la mia auto". Ma non è tutto, perché sono decine gli episodi capitati alla cantante nel corso della sua vita. Tra questi ci sono anche le apparizioni di uno spirito che dopo una serie di ricerche scopre essere quello di Giuditta Pasta, celebre cantante lirica del XIX secolo. "Io ho visto uno spirito con tutta una serie di particolari, non ho mai visto il viso di questa donna ma sono riuscita a risalire a lei".