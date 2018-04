Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

Matias dice la verità alla madre: è andato a parlare con Beatriz solo per confermare che non vuole più avere niente a che fare con lei. Beatriz torna a casa distrutta, mentre Matias guarda avanti, regalando a Marcela un orsetto di peluche che la ragazza desiderava tanto da bambina.



Aquilino comunica ai Dos Casas che ha affittato una casetta in periferia, ma confessa a Beatriz di averlo fatto per avere così un posto soltanto per loro due, in cui nessuno li disturberà.



Julieta chiede a Carmelo e ad Adela un momento per riflettere e capire se è il caso di denunciare Saul pur non avendo alcuna prova, ma soltanto dei sospetti riguardo al suo coinvolgimento nell'incendio in cui la piccola Ana ha perso la vita. Carmelo e Severo sono disposti a sostenerla malgrado sappiano che questo potrebbe ritorcersi anche contro di loro.



Nel frattempo Nazaria scopre che Mauricio ha mentito a donna Francisca per cercare di ottenere l'indirizzo della casa in cui è andata a vivere Fe e le riferisce che i due continuano a sentirsi.



Intanto Hernando e Camila si concedono un momento di intimità per gioire della gravidanza della donna, ma sanno che devono fare i conti con le voci che girano in paese riguardo alla relazione tra Beatriz e Aquilino.



Julieta capisce che non è stato Saul ad appiccare l'incendio e, dopo aver chiarito personalmente, i due tornano insieme.



All'emporio arriva una lettera dalla Russia. La gioia di avere notizie del caro Pedro svanisce quando Dolores scopre che le ha inviato i documenti da compilare per ottenere il divorzio. Dolores non vuole far vedere agli altri quanto stia soffrendo e fa credere ad Hipolito che si tratta solo di uno scherzo.



Lo scontro verbale tra Beatriz, Hernando e Camila non si fa attendere: il tutto sfocia in un allontanamento da parte di Beatriz che corre tra le braccia di Aquilino. Camila ed Hernando capiscono che così non otterranno nulla e cercano un colloquio per confrontarsi pacificamente.