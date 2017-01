Iago Garcia, il divo de "Il Segreto" e "Una Vita" bacia un'italiana

Ne "Il Segreto" è stato il ricco e perfido Olmo Mesia, oggi, in "Una Vita" veste i panni di Justo Nunez, altro cattivo delle soap di Canale 5 targate Aurora Guerra. Ma quando sveste i panni ottocenteschi indossati nelle telenovela, Iago Garcia, divo galiziano di 36 anni, si trasforma in un ragazzo tenero e galante. Gli scatti di "Settimanale Nuovo" che svelano il suo amore italiano sono la conferma della passione che lo lega al Bel Paese, non solo per il gran successo che riscuote grazie ai suoi ruoli sul piccolo schermo.



Da qualche tempo, Iago Garcia frequenta Eleonora Puglia, ballerina, attrice e cantante di 19 anni. Tra loro c'è tanta sintonia e per starle vicino il bell'attore spagnolo sta cercando di aumentare i suoi impegni a Roma e dintorni. Intanto il suo personaggio è stato confermato per altre 200 puntate e Garcia sarà impegnato sul set di "Una Vita" fino al prossimo gennaio.



Molto amico dell'altro idolo Jonas Berami, anche per Garcia pare fosse pronto un trono a "Uomini e Donne", ma il divo non ne ha avuto bisogno per trovare l'amore. "Le donne italiane sono le migliori", aveva detto in un'intervista e ora pare proprio che Iago Garcia abbia trovato la sua.