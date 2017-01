I Muppets, Kermit ha una nuova maialina e Miss Piggy si consola con Liam Hemsworth

Secondo la rivista People, i due sarebbero stati avvistati in giro insieme in diverse occasioni e Kermit si rivolgerebbe alla maialina chiamandola "la mia ragazza". L'affare è dunque serio, ma non destabilizza affatto la ex.



Miss Piggy è infatti impegnata a negare le voci di un flirt con l'attore di Hunger Games, voci rimbalzate dopo che Hemsworth ha pubblicato una foto su Instagram – la prima condivisa sul suo profilo – che lo ritrae con la star dello show televisivo. Lo scatto è accompagnato da un commento, in cui scrive: "Ho trascorso il venerdì con la ragazza più bella del mondo. Kermit #sorrynotsorry" (ossia, "dispiaciuto, ma non troppo").



Liam Hemsworth sarà guest star de I Muppets, che torneranno in tv dal prossimo 22 settembre. Anche Denise farà un'apparizione nello show. E in attesa delle nuove puntate, l'operazione di marketing continua.