Homer Simpson è pronto per la campagna elettorale di Donald Trump...

Il candidato ideale di Homer Simpson per la presidenza degli Stati Uniti? Donald Trump. Ma solo dietro pagamento. Andrà in onda negli Usa nei prossimi giorni l'episodio della serie che vede Homer in versione attivista per il miliardario che di recente ha lanciato la sua corsa alle elezioni del 2016. In Rete circola la clip che lancia la puntata ed è già tutta da ridere...