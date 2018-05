Gino Paoli: “Sono venuto per molestare la ‘Filippi’, tra 20 anni mi denuncerà”

Gino Paoli duetta con Einar durante la finale di “Amici”. La canzone scelta per la sfida contro la squadra bianca, rappresentata da Emma, è una delle più romantiche e famose del cantautore: “Che cosa c’è”. L’interpretazione è stata molto scherzosa e complice. Ha ricordato più l’affetto tra un padre e un figlio che quello tra due innamorati e, forse, proprio in questa personalizzazione è stata la sua forza. L’atmosfera di incanto creata sul palco (e con tutta la giuria, emozionatissima) è stata però messa in secondo piano da una battuta piuttosto infelice di Gino Paoli: “Sono venuto soprattutto per molestare la ‘Filippi’ – ha detto, sbagliando il nome della conduttrice -. Poi tra vent’anni mi denuncerà”. Un riferimento forse fuori luogo alle battaglie del movimento #metoo, contro gli abusi sessuali nel mondo dello spettacolo, di cui non avevamo bisogno.