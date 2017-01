7 aprile 2015 Gerry Scotti: dopo Avanti un altro! con Paolo Bonolis, un nuovo quiz Il popolare conduttore registrerà 48 puntate del nuovo programma, che andrà in onda dal 4 maggio a fine giugno e dovrebbe chiamarsi "Attento che cadi" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:18 - Gerry Scotti si prepara a mesi di lavoro intensi. Dal 13 aprile e per 16 puntate, sarà infatti affiancato da Paolo Bonolis nella conduzione di "Avanti un altro!", su Canale 5, e poi si concentrerà su un nuovo quiz preserale che dovrebbe intitolarsi "Attento che cadi". Come rivela il settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" nel numero in edicola martedì 7 aprile, Scotti registrerà 48 puntate, in onda dal 4 maggio a fine giugno.

Il nuovo programma si basa su ¡Ahora caigo! (questo il titolo spagnolo, "Ora cado!"), format di origine israeliana già esportato in otto nazioni tra cui gli Stati Uniti. Il gioco prevede la partecipazione di un concorrente, posto al centro di un cerchio formato da dieci sfidanti in piedi su una botola, che si apre al momento dell'eliminazione, facendoli cadere rovinosamente. Il concorrente ha il compito di "far fuori" gli sfidanti uno dopo l'altro a colpi di domande. Se li batte tutti, si porta a casa un bottino, che, nell'edizione originale è di un milione di dollari.