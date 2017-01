Game of Thrones, l'italiana si mette a nudo... dietro le sbarre

E' entrata in sordina nel cast di "Game of Thrones", ma nel settimo episodio della serie fantasy Rosabell Laurenti Sellers si è fatta notare. Merito di una scena di nudo, in cui l'attrice italiana ha sfoggiato il suo prorompente décolleté dietro le sbarre di una prigione. Rinchiusa in carcere con le altre due Serpi delle Sabbie, la guerriera ha stuzzicato le fantasie erotiche del cavaliere Bronn che non è rimasto indifferente alle sue curve.