Fichi d'India, Max Cavallari aiuta Bruno Arena a parlare

Un po' intimidito ma sempre sorridente Bruno Arena è riapparso in un video. L'amico di sempre Max Cavallari ha voluto girare una clip in cui invita il collega dei Fichi d'India a salutare il dottore. Arena si sta sottoponendo a una serie di cure dopo essere stato colpito da un ictus nel gennaio 2013. Cavallari ha postato le immagini sul Facebook del duo comico con la didascalia scherzosa: "E... Prima o poi parli.... Se no mi incazzo!!!!".