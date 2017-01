Eva Kramer: "Che fortuna debuttare in tv con Gabriel Garko!"

Presto la vedremo in "Non è stato mio figlio", la nuova fiction con Gabriel Garko in onda su Canale 5 ad ottobre. Per ora posa dietro al magico obiettivo di Bruno Oliviero per un set super sexy. Lei è Eva Kramer, ucraina, bionda, seducente e piena di ambizioni: "Debuttare in televisione con Gabriel è stato bellissimo, lui è solare e mi ha colpito tantissimo..."