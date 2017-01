Euridice Axen e Raul Pena, scoppia l'amore tra i belli della tv

Per Euridice le trasferte non sono un problema e via social dedica pensieri profondi al suo Raul. "Se l'arte potesse rappresentare il carattere e l'animo, non ci sarebbe allora sulla terra un quadro più bello" ha scritto l'attrice a margine dello scatto che la ritrae insieme all'amore spagnolo.



Solo fino a qualche mese fa l'attrice rivendicava tutti i vantaggi dell'essere single, ma l'incontro con Raul ha scombinato le carte. Ora il vento è cambiato e su Instagram Euridice ha condiviso con i fan la felicità per questo regalo inaspettato della vita, pubblicando una barca a vela battente bandiera spagnola con a fianco una romantica riflessione: "Il vento non ti porta dove vuoi andare, ti porta dove devi andare".