E' morto Big Jimmy, addio al gigante buono della televisione

E' morto a 48 anni Girolamo Di Stolfo, meglio noto come Big Jimmy, il celebre "buttafuori" di molti programmi televisivi. In particolare aveva lavorato ne "Il grande fratello" e "Avanti un altro". Alto più di 2 metri, ex pugile, aveva debuttato in tv con Paolo Bonolis nel 1997 nella trasmissione "Tira e molla". E' stato stroncato da un aneurisma cerebrale.