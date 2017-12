Domenica Live, Corinne Clery fa vedere il seno in diretta

E’ polemica sulle foto che mostrano il seno di una giovane Corinne Clery: è vero o è rifatto? L’attrice francese toglie ogni dubbio e in diretta a Domenica Live mostra il seno a chi l’accusa di essersi rifatta, togliendosi maglia e reggiseno e mostrando a Riccardo Signoretti il suo seno. Il tutto davanti ad un parterre e ad una Barbara D’Urso allibiti: “Corinne” urlano tutti e lei replica: “L’ho fatto vedere e toccare a tutti, non se ne può più. Avevo 20 anni in quelle foto e pesavo molto meno rispetto ad ora”, ha aggiunto l’attrice che d’accordo con Barbara D’Urso va dietro le quinte con il direttore Signoretti per mostrargli le sue grazie naturali. Al rientro dalla pubblicità Signoretti conferma: “è tutta roba sua”.