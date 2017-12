Domenica Live, Barbie e Ken finalmente insieme

Barbie e Ken si sono riuniti: per la prima volta insieme a Domenica Live Rodrigo Alves e Pixie Fox. Le due bambole umane famose in tutto il mondo parlano delle loro operazioni di chirurgia estetica estrema. Sono entrambi nei Guinness World Record: lui ha subito 58 interventi, tra cui l’ultimo un trapianto di capelli, lei invece 250 operazioni tra cui 6 costole rimosse. Come afferma la stessa Pixie Fox: “sono solo al 75%”. D’ora in poi infatti le sue trasformazioni saranno mostrate online lanciando un nuovo format tipo reality tv che mostrerà ai suoi followers volta per volta i suoi cambiamenti. Ma anche Ken rilancia e dice: “anche io voglio togliermi 6 costole proprio come Pixie”. I due in giro per Milano si concedono un po’ di shopping e una serata in giro per ristoranti e locali. Insomma il re e la regina di plastica continuano a far parlare di sé ma affermano ad alta voce al pubblico: “La chirurgia plastica aiuta ma non è la soluzione ai vostri problemi”.