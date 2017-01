3 marzo 2015 Dj Giuseppe arrestato, processato e di nuovo in onda: la disavventura lampo del dj di Radio 105 La voce del popolare network era stata fermata per il possesso di un finto tesserino della polizia e di un apparecchio in grado di intercettare le frequenze delle forze dell'ordine Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:04 - "Giuse giura di dire la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità". Ironizza sul suo arresto Dj Giuseppe, stravolgendo la classica formula del giuramento con un post sulla pagina Facebook ufficiale del suo programma "105 Music and Cars". Il deejay è stato arrestato per essersi finto un poliziotto e per possesso ingiustificato di una radio delle forze dell'ordine. Processato per direttisima è subito tornato in onda.

Nonostante la disavventura giudiziaria, alle 16 lo speaker era infatti regolarmente in studio per la diretta. "Stasera vado a fare dei tatuaggi nuovi per avere un look più da galeotto - ha subito esordito - Magari 'sei un pirla', così mi ricordo cosa ho fatto". Poi prima di chiudere il programma, Dj Giuseppe ha ammesso di aver avuto "una nottata un po' così".



Ma cosa gli è successo? Lo speaker radiofonico è stato arrestato per detenzione di marijuana, possesso ingiustificato di una radio delle forze dell'ordine e di un tesserino della polizia finto. Luciano Fronti è stato bloccato dai carabinieri di Milano dopo aver finto di essere "un poliziotto dell'antiterrorismo".



I militari lo hanno notato attorno alle 20 di lunedì sera in piazza Dergano, a MIlano, perché incuriositi dal rumore di una radio simile a quella che usano in servizio. Non avendo notato colleghi, hanno fermato Fronti che si è presentato come una sorta di "agente speciale" mostrando un tesserino finto col proprio nome e cognome.



La cosa ha insospettito i carabinieri che in tasca gli hanno trovato anche una pistola giocattolo senza tappo rosso. In casa, poi, gli è stata trovata una modesta quantità di marijuana, reato per cui è stato arrestato. Stamattina il dj è stato portato in direttissima e ha patteggiato sei mesi con la condizionale per possesso di segni distintivi contraffatti e "cognizione illecita di comunicazioni o conversazioni telefoniche".



Il giudice gli ha detto: "Se per cinque anni non andrai in giro a fare il poliziotto quest'esperienza sarà cancellata".



Fronti, diventato celebre negli anni 90 con il personaggio di "Ciusep", nell'epoca d'oro del Deejay Time di Radio Deejay, lavora a Radio 105 dal 2005, conducendo, insieme ad Alvin, uno dei programmi più seguiti della radiofonia.