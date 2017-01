Dianna Agron, la stellina di "Glee" regala un topless mozzafiato

09:41 - Svolta hot per la stellina di "Glee" Dianna Agron, che ha sorpreso i suoi fan di Twitter con posando in topless. L'interprete della cheerleder Quinn è stata infatti immortalata dal fotografo Brian Bowen Smith a seno nudo (censurato da una striscia nera prima di finire sul Web) per un misterioso servizio."La prima immagine del nostro shooting" cinguetta l'attrice, raccogliendo gli apprezzamenti dei suoi ammiratori,

Nel tweet l'attrice ha reso omaggio anche agli altri artefici della fotografia hot: la make-up artist Georgie Eisdell e l'hair stylist Christian Wood. La Agron ha poi stuzzicato i follower, promettendo novità in arrivo: "Presto condividerò altro, avete suggerimenti?". I fan non se lo sono fatti dire due volte e i commenti si sono scatenati: tra chi spera nell'annuncio di una gravidanza, chi in un matrimonio e chi semplicemente... in altre foto sexy.