Cristian e Tara, arriva la proposta di matrimonio in diretta

Proposta di matrimonio ufficiale per Tara e Cristian , la coppia nata a "Uomini e Donne" nel 2014. I due convoleranno a nozze il prossimo settembre, ma tra tutti i preparativi l'ex tronista si era dimenticato un dettaglio fondamentale: l'anello di fidanzamento. Un po' in ritardo rispetto alla 'tabella di marcia', nello studio di Pomeriggio Cinque Cristian si è inginocchiato di fronte alla sua Tara per infilarle al dito il solitario.

"Con questo anello ti chiedo ufficialmente di essere mia moglie, di sposarmi. Spero che tu non abbia cambiato idea in questi mesi... Non devi rispondere, è un sì per forza!" ha dichiarato raggiante il futuro maritino.



Una storia d'amore fatta di alti e bassi, vissuta sotto i riflettori sin dall'inizio. Le telecamere hanno seguito i due promessi sposi anche a scegliere l'abito per la cerimonia. Tra pizzi e strascichi Tara non è ancora sicura su quale sarà il suo abito bianco e anche Cristian ne prova diversi. Alla fine però tutti e due ne trovano uno perfetto per la grande occasione...