Cristian a "Pomeriggio Cinque" : "Ecco perché non sposo più Tara"

Dopo una pausa di riflessione durata un mese, sembra che le nozze tra Cristian e Tara siano definitivamente saltate. Nel salotto di "Pomeriggio Cinque" l'ex corteggiatrice aveva confidato tra le lacrime di non riuscire a spiegare il motivo della crisi, così il tronista ha presentato la sua versione dei fatti: "Ormai litigavamo per ogni cosa e la gelosia era diventata un'ossessione per lei, non potevo più lavorare nei locali".

"Non posso vivere con l'ansia di doverle fare ogni volta il resoconto preciso della serata. Quando poi veniva fuori un dettaglio che mi ero dimenticato di dirle, lei mi metteva sotto accusa. Di base c'è una totale mancanza di fiducia da parte sua".



La gelosia è diventata patologica con Tara che "vuole controllare i miei spostamenti attraverso un id del cellulare, per sapere in ogni momento dove mi trovo. Non so se posso sopportare questa situazione da qui in avanti, per quello mi sono allontanato. Non possiamo continuare a farci la guerra. Non voglio sentirmi costretto a sposarla".