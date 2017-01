27 gennaio 2015 Costantino Vitagliano annuncia: "Io e Elisa aspettiamo un bambino" L'ex tronista annuncia il lieto evento a "Chi": "A mio figlio racconterò come, da parcheggiatore, sono arrivato a incantare il mondo della tv" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:16 - Costantino Vitagliano presto papà. L'ex tronista di "Uomini e donne" ha annunciato il lieto evento a "Chi", in edicola mercoledì. Nell'intervista, Costa ripercorre la sua carriera televisiva, i momenti bui e la gioia ritrovata grazie alla compagna Elisa Mariani, che ora lo renderà padre per la prima volta. "A mio figlio racconterò come, da parcheggiatore, sono arrivato a incantare il mondo della tv", ha detto.

Costantino mette su famiglia a 40 anni e lo fa con la ragazza che lo ha stregato 9 mesi fa, Elisa Mariani, di 11 anni più giovane: "Conosco Elisa da dieci anni – racconta Vitagliano - Lei lavora nel mondo della moda: c'eravamo persi di vista, poi ci siamo ritrovati sui social". Galeotto il web, dunque, che ha regalato a Costantino il grande amore: "Dopo 40mila donne e una brutta depressione, con lei sono rinato", rivela l'ex tronista, che prima d'ora aveva già manifestato pubblicamente il suo amore per la Mariani in alcuni interviste, dove non aveva risparmiato i dettagli hot della loro relazione.