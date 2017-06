Corvaglia-Brumotti: "Siamo noi la coppia perfetta per Paperissima"

La Corvaglia, dopo aver esordito alla conduzione lo scorso anno, tornerà a tenere compagnia ai telespettatori fino a settembre: "Non era scontato essere riconfermata e ne sono felicissima, anche perché con Vittorio mi trovo molto bene".



Una stima ricambiata dal compagno di avventura: "Lei è l'amico che mi mancava. Ne ho diversi che sono fisicamente più fragili di lei, che si allena tutti i giorni a livello agonistico. Inoltre viaggia tanto come me ed amica di Giorgia (Palmas, la fidanzata ndr.). Mi serviva una persona elastica come lei, pronta ad affrontare esperienze pericolose e che si lasciasse prendere in giro".



Infatti per questa edizione la coppia ha in serbo siparietti di pura adrenalina: "Faremo numeri pazzeschi, da veri stuntman. Vogliamo che la gente guardandoci dica che questo programma è una bomba!".