Maddalena Corvaglia, che bella vita... da single!

"Perfezionista io? Che volete che vi dica, col pulito non si scherza. La polvere è il pericolo numero uno!". Ha scritto su Instagram postando l'immagine di una sexy Maddalena in abito corto e tacchi a spillo mentre fa le pulizie di casa. Un look perfetto per una domenica casalinga” ha cinguettato ironica accanto alla foto che la vede intenta a pulire il lampadario della cucina. Ma accanto agli scatti di vita domestica, la Corvaglia posta anche foto in palestra con un fisico a dir poco perfetto, in compagnia della figlioletta Jamie, bionda proprio come la mamma, oppure in compagnia delle amiche, soprattutto Elisabetta Canalis. Per ora parrebbe ancora single... durerà?