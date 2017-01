Chelsea Handler, selfie con la mela... del peccato

Dopo tanti topless Chelsea Handler ha deciso di cambiare genere e di tenersi il reggiseno addosso... ma di far sparire gli slip. La presentatrice americana ha condiviso su Instagram un selfie hot, in cui si copre le parti intime solo con una mela: "Guardate i miei capelli. Deve essere successo qualcosa mentre mi sono assopita". Difficile però concentrarsi sulla chioma selvaggia e lo sguardo scivola più in basso, verso il frutto del peccato.

La conduttrice del "Chelsea Lately" a 40 anni ama mostrare le sue forme, per la gioia dei suoi follower, e non ha nessun imbarazzo a posare come mamma l'ha fatta.



"Mi fa sentire potente. Mi piace essere nuda perché non prendo il mio corpo sul serio. - aveva rivelato in un'intervista da Ellen DeGeneres - So che gli altri ci tengono, buon per loro, ma credo che i corpi siano una cosa stupida. Le persone sono così vanitose in questo ambiente...".