Carmen Di Pietro: "Ho perso la pensione di Sandro Paternostro"

11:27 - Alla fine Carmen Di Pietro ha sposato Giuseppe Iannoni, padre dei sui figli. Ma la showgirl, come ha sottolineato nel programma "I Radioattivi" di Radio Club 91, ha perso la pensione che percepiva in quanto vedova del giornalista Sandro Paternostro. "L'ho fatto per i miei figli - ha detto - e ora vivo di fitti e di quel che ho conservato in 50 anni come una formica". Anche se non ricorda la data delle nozze a Londra: "Mi pare l'ultimo giorno di febbraio".

Carmen ammette quindi di essere molto gelosa: "Sono ossessionata dal cellulare di mio marito. Lo controllo mentre è in bagno: se scoprissi che va a trans gli direi arrivederci".



La Di Pietro parla anche della sua forma fisica: "Giuseppe mi allena in palestra e se carico poco i pesi mi bacchetta e mi costringe ad aggiungere altri 10 chili insultandomi: già sei vecchia poi lo diventi ancora di più. L'altra mattina mi sono ribellata e l'ho picchiato. Ma forse ha ragione: in palestra devo aumentare i pesi per avere metà del risultato che avrei avuto a 30 anni".



La showgirl vuole diventare di nuovo mamma: "Desidero un altro figlio, ma se non dovesse arrivare pazienza. Non lo adotto perché vorrei provare prima con metodi naturali o con l'inseminazione artificiale. Carmelina ha 6 anni e Alessandro 13 ed è nel pieno degli ormoni. Entrambi mi rispondono a tono, sarà per via dei cartoni animati di oggi che strumentalizzano i piccoli. Io, invece, sono cresciuta con Paperino e Minnie".