Brad Pitt imbarazzato per Jennifer Aniston

Brad Pitt è stato protagonista di uno sketch comico allo show "Between Two Ferns with Zach Galifianakis" per presentare il film "Fury". Il conduttore Galifianakis ha fatto alla star un battuta pungente: "Com'è andata la prima volta che hai messo gli occhi addosso a Angelina Jolie? Era come una di quelle storie d'amore classiche, come quando Ross ha visto Rachel (interpretato dall'ex moglie Jennifer Aniston, ndr) in Friends?",