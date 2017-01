Bill Cosby, nuova accusa per abusi sessuali

10:08 - Altra bufera in vista per Bill Cosby. Qualche settimana fa il papà dei Robinson era stato accusato da un'attrice di aver abusato sessualmente di lei e ora un'altra donna si è fatta avanti. La giornalista Joan Tarshis ha infatti rivelato al sito 'Hollywood Elsewhere' di essere stata violentata dal comico per due volte nel suo cottage di Los Angeles nel 1969, quando aveva 19 anni.

"Ero arrivata a Los Angeles da New York per lavorare su un monologo. Due amiche in comune mi avevano invitato a pranzo nel suo cottage agli Universal Studios, dove stava girando il The Bill Cosby Show - ha raccontato - Mi invitò altre volte e un giorno mi chiese di restare dopo le riprese per lavorare insieme".



A quanto dice la Tarshis, però, non si trattò affatto di un incontro di lavoro: "Mi offrì da bere e l'ultima cosa che ricordo è che mi portò nuda sul divano. Nonostante lo stordimento ebbi la forza di dirgli che avevo un'infezione e che avrebbe potuta passarla a sua moglie, ma lui non se ne preoccupò. Rimasi sconvolta da ciò che mi fece: l'uomo che adoravo mi aveva stuprata".



Dal canto suo Cosby ha deciso di cancellare le future apparizioni televisive, mentre in un comunicato il suo legale ha chiarito che "il riaffacciarsi, dopo decenni, di accuse contro Bill Cosby non significa che queste siano vere. Il Signor Cosby non intende dare alcuna dignità alle accuse commentandole".