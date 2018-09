Big Show: Pucci invia un messaggio ai contatti di Bobo Vieri, le risposte sono tutte da ridere

"Devo scegliere il padrino per la mia Boba, tu che regalo mi faresti se ti scegliessi?" Questo il testo del messaggio inviato dal cellulare di Bobo Vieri ad alcuni dei suoi contatti durante Big Show, il programma condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa. E proprio i due comici hanno letto le risposte, che ovviamente non si sono fatte attendere. Come quella di Anna Tatangelo: “Alla tua bimba regalerei un manuale su come stare lontano dagli uomini uguali a papà” ha scherzato la cantante che poi dice all’ex bomber: “Sarai un papà fantastico”.



Più provocatorio Davide Lippi, figlio dell'ex CT Marcello: “Sappiamo tutti che sceglie il boss della famiglia, Cocò”, riferendosi a Costanza Caracciolo. “Se hai bisogno di soldi ti faccio la busta” ha scritto l’ex compagno di nazionale Pippo Inzaghi. Il bomber ex Milan non è stato l’unico del mondo del calcio a rispondere all’appello. Infatti anche Roberto Mancini ha voluto replicare: “Ma, con tutto il rispetto sei sicuro del nome? Comunque penso sia uno scherzo – ha proseguito l’allenatore della Nazionale – perché Bobo non avrebbe mai scritto ‘se ti scegliessi’”. Ma la risposta che ha strappato più applausi è stata quella di Biagio Antonacci. Il cantautore ha inviato un vocale: “Se la chiamassi Iris verrei in chiesa a cantarti la mia canzone, sarebbe un bel regalo no?”