Bobo Vieri papà, pancia contro pancia con Costanza Caracciolo

Una vera e propria condivisione di coppia per Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Quella targata 2018 è la loro estate con il loro bebè in arrivo e tanta complicità. "Coco ti faccio compagnia in questa gravidanza” cinguetta l'ex calciatore postando una foto in cui bacia la ex velina in bikini. I due sono di profilo: pancia contro pancia.