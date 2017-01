28 gennaio 2015 Beverly Hills 90210, Shannen Doherty: "Tori Spelling tradita mi spezza il cuore" L'attrice rivela di sentirsi a disagio nel guardare "True Tori", il reality show in cui l'ex Donna della popolare serie tv ha raccontato la sua crisi matrimoniale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:50 - Shannen Doherty e Tori Spelling erano migliori amiche in “Beverly Hills 90210”, un po' meno nella vita privata. Questa volta però, l'ex Brenda ha avuto parole di sostegno per la collega, alle prese con i tradimenti del marito condivisi con l'America nel reality “True Tori”, dove l'ex Donna è ripresa nella sua quotidianità. “Mi si spezza il cuore per lei”, ha detto la Doherty, ospite in uno show televisivo.

Tori Spelling da alcuni anni vive una situazione matrimoniale tesa. Sposata con Dean McDermott dal 2006, la Spelling ha deciso di non censurare il suo show e di raccontare apertamente dei numerosi tradimenti del marito e della sua dipendenza dal sesso, portando in piazza i propri panni sporchi. Una decisione che la Doherty commenta così durante il “Meredith Vieira Show”: “Rendere tutto pubblico deve essere stato catartico per lei – ha detto l'attrice – Forse è il suo modo di affrontare la cosa, la sua forma di terapia”.



La Doherty però ha anche confessato di sentirsi a disagio a guardare lo show: “Mi imbarazza guardarlo perchè la conosco. Vorrei dire: 'No, no, no, no' - ha dichiarato l'attrice - Ma chi siamo noi per giudicare la vita di qualcuno, quello che stanno attraversando e come lo stanno affrontando? Tutti inciampiamo e facciamo errori, ognuno di noi ha il suo metodo”, ha concluso la Doherty prima di lanciare il suo augurio alla collega: “Vorrei solo che fosse serena e avesse un matrimonio felice - ha detto l'attrice – Ha dei bellissimi bambini”.



Parole di conforto dunque quelle della Doherty che sorprende i fan, abituati piuttosto alle sue interviste al vetriolo con argomento gli ex colleghi. La Doherty di recente si è accanita contro Jason Priestley, il Brandon della serie, ma in passato non aveva risparmiato critiche alla stessa Tori Spelling, bersagliata anche da Ian Ziering, alias Steve. Ziering era stato il primo a esprimersi in merito a “True Tori”, definendolo “un disastro”.