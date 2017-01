Beverly Hills 90210, Jennie Garth: "Ian Ziering ci provò con me"

12:41 - Nei panni della viziata e bellissima Kelly, Jennie Garth fece cadere ai suoi piedi tutti i protagonisti maschili di "Beverly Hills 90210". Anche fuori dal set il suo fascino non lasciò indifferenti i colleghi, in particolare Ian Ziering, alias lo spigliato Steve. "Mi convinse a baciarlo in un garage, per fare pratica prima di una scena d'amore - ha raccontato al talk show Meredith Live! - Ero ingenua, quindi accettai".

Dopo essere caduta in trappola, l'attrice lo affrontò: "Ne parlammo in seguito. Gli dissi 'So che cosa avevi in mente. Ora lo so'. Sono stata un po' ingenua"



Ma Ian non fu l'unico a provarci con Jennie sul set. All'inizio dell'intervista la conduttrice ha infatti chiesto alla Garth se un membro del cast le avesse fatto delle avances. "Uomo o donna, quale dei due?" ha replicato lei, prima di fare marcia indietro con il sorriso sulle labbra "Non so assolutamente di cosa stai parlando".