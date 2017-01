Bella più di prima, su La5 la nuova stagione

Torna "Bella più di prima", il docu-reality di La5, giunto alla terza edizione. Anche in questa stagione, che scatterà il 26 ottobre, per otto appuntamenti ogni lunedì, alle ore 23.00, le protagoniste saranno donne vere che, superate difficoltà e momenti critici, si rimetteranno in gioco partendo dalla cura della propria persona. Nel corso delle puntate, le protagoniste racconteranno la propria storia, ma soprattutto la loro voglia di riscatto.