Barbara d'Urso torna nella "Casa": "Al Gf storie che faranno discutere"

"Tra i concorrenti ci saranno fidanzati di personaggi noti, persone con cognomi importanti e poi gli sconosciuti: studenti, elettricisti, commesse, lavoratori e figli di papà, giovanissimi e donne mature alla ricerca dell'amore, ragazzi appassionati di chirurgia estetica, stranieri... Chiunque potrà identificarsi" ha detto la d'Urso, svelando i primi indizi sui partecipanti. "Qualcuno lo avete visto nelle mie trasmissioni ma anche in altri programmi: ci sono storie che faranno discutere. E per tre di loro il Gf inzierà prima degli altri" ha aggiunto.



In studio, come opinionisti, ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, reduci dall'esperienza al "Gf Vip", di cui il "Gf" erediterà parte della casa. "La struttura sarà la stessa del Gf Vip, ma all'interno è stata completamente rinfrescata: colori e arredi sono diversi, ci saranno nuove stanze come quella degli ospiti, in cui qualcuno che potrebbe venire a trovare i concorrenti potrebbe fermarsi qualche notte e poi una zona molto disagiata e caotica, che avrà un'ambientazione estiva" ha detto la conduttrice.



Barbara d'Urso, che continuerà con gli appuntamenti di "Pomeriggio Cinque" e "Domenica Live" dividendosi tra Roma e Milano, ha promesso poi novità anche sul look: "Continuerò a non passare inosservata! Stiamo pensando ad acconciature, accessori e vestiti particolari: sarà una terza d'Urso, diversa dalle altre".