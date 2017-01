"The Chef", talent in cucina su La5

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati "The chef", ecco i 14 sfidanti 09:43 - La ricerca del miglior cuoco amatoriale o semiprofessionale d'Italia approda stasera su La5 con la ricetta originale di "The Chef - Scelgo e creo in cucina". Chiamati a giudicare i 14 sfidanti, due cuochi di rango come Davide Oldani e Filippo La Mantia. Un format "tutto italiano", in cui Oldani esprime la sua anima pop: "Ho trovato in tv una conferma del mio percorso" e La Mantia l'originalità: "Non ho guardato le trasmissioni concorrenti". - La ricerca del miglior cuoco amatoriale o semiprofessionale d'Italia approda stasera sucon la ricetta originale di "". Chiamati a giudicare i 14 sfidanti, due cuochi di rango come. Un format "tutto italiano", in cui Oldani esprime la sua anima pop: "Ho trovato in tv una conferma del mio percorso" e La Mantia l'originalità: "Non ho guardato le trasmissioni concorrenti".

Per undici settimane i concorrenti selezionati fra oltre 5000 candidati saranno sottoposti a prove di cucina, divisi in due squadre guidate dalla food blogger Chiara Maci e dal giovane chef Alessio Algherini in qualita' di coach: questi aiuteranno gli aspiranti cuochi con i loro suggerimenti nella realizzazione di una ricetta proposta dal mensile "Sale&Pepe", rispettando un budget prestabilito per la spesa. Il giudizio di La Mantia e Oldani portera' alla proclamazione, puntata per puntata, rispettivamente di una squadra vincitrice, un migliore e due peggiori (uno per squadra). Questi ultimi verranno puniti con l'eliminazione dal concorso, fino alla semifinale a sei (in esterna) e la finale a quattro che decreterà il vincitore, al quale andranno in premio una rubrica culinaria nel settimanale Donna Moderna e l'opportunità di lavorare nel nuovo ristorante di Filippo La Mantia.