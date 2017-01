Spot osé e sessista scuote la tv israeliana

foto Da video Correlati Spot a luci rosse scuote Israele 13:33 - Una pubblicità provocatoria e sessista sta suscitando polemiche in Israele. Per promuovere la multimedialità del suo nuovo sito web, il quotidiano Haa'retz ha infatti mandato in onda uno spot televisivo di circa un minuto che vede protagonista una coppia mentre fa sesso in diverse posizioni. "L'esperienza d'uso è al centro di tutto - recita l'attore - C'è qualcosa di offensivo nel proporre qualcosa di già fatto e già visto" sta suscitando polemiche in. Per promuovere la multimedialità del suo nuovo sito web,ha infatti mandato in onda uno spot televisivo di circa un minuto che vede protagonista"L'esperienza d'uso è al centro di tutto - recita l'attore - C'è qualcosa di offensivo nel proporre qualcosa di già fatto e già visto"

Ha'aretz esiste dal 1919 ed è uno dei giornali più tradizionali di Israele. Per "svecchiare" la propria immagine e promuovere l'editoria web, il quotidiano ha deciso di puntare su una campagna televisiva shock, che sollevato diverse critiche anche a livello politico.



A scendere in campo la portavoce del Knesset (il parlamento israeliano) Pnina Tamano Shata, che ha inviato una lettera ufficiale all'editore di Ha'aertz Amos Schocken chiedendo la rimozione dello spot. La politica ha inoltre domandato le scuse ufficiali verso le loro lettrici, aggiungendo che la testata dovrebbe "esprimere tolleranza zero verso manifestazioni di sessismo così evidenti e offensive".