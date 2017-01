Belen-Stefano de Martino, innamorati a Studio 5

11:13

- Mercoledì 17 luglio in prima serata, su Canale 5,presenta il terzo appuntamento con "", il programma che festeggia la storia di Canale 5 attraverso i suoi protagonisti. In esclusiva, per la prima volta ospiti insieme in una trasmissione televisiva, racconteranno aneddoti e retroscena divertenti della loro storia d'amore.