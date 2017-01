Monica Leofreddi: "Ho paura del mio stalker"

foto LaPresse Correlati Monica Leofreddi, signora della tv 11:21 - Monica Leofreddi, conduttrice televisiva vittima di stalking, parla al settimanale Oggi: "Ho cambiato casa tre volte, ma lui, non si sa come, è sempre riuscito a ritrovarmi. La criminologa alla quale mi sono rivolta mi ha spiegato le cose molto chiaramente: questa morbosa ossessione amorosa che è nata dal nulla, in un nulla potrebbe trasformarsi in odio". , conduttrice televisiva vittima di stalking, parla al settimanale Oggi: "Ho cambiato casa tre volte, ma lui, non si sa come, è sempre riuscito a ritrovarmi. La criminologa alla quale mi sono rivolta mi ha spiegato le cose molto chiaramente: questa morbosa ossessione amorosa che è nata dal nulla, in un nulla potrebbe trasformarsi in odio".

"Finora questa persona giustifica le sue azioni con un assurdo senso di protezione nei miei confronti, - racconta - ma domani potrebbe anche cercare di farmi del male. Mi hanno consigliato di vivere blindata, assumendo tutta una serie di precauzioni. Ho dovuto cambiare l’asilo di mio figlio Riccardo perché il giardino in cui lo portavano a giocare era troppo visibile dalla strada. Ma io non ho la possibilità economica di assumere delle guardie del corpo".



Monica riassume tutte le tappe della vicenda, compresa la "richiesta di riconoscimento della paternità di mio figlio Riccardo, che Goffredo Imperiali (lo stalker, ndr) aveva inoltrato al Tribunale dei minori di Roma nel gennaio 2011, quindi dopo la mia denuncia per stalking. Quando il 17 gennaio mi hanno convocato in Procura, pensavo che volessero finalmente interrogarmi sulla persecuzione di quel tale. Invece il magistrato mi ha chiesto: 'Signora, ma perché non fa vedere il figlio a suo marito?'. Insomma, le mie denunce, circostanziate e documentate, erano cadute nel vuoto e infatti pensavano di archiviarle. La delirante istanza dello stalker, invece, era stata presa sul serio e io mi dovevo difendere dall’accusa di essere una madre degenere". Conclude con un pizzico di ironia: "Vuole sapere l’ultima? Mi ha intestato le sue due case. Stai a vedere, ho pensato, che ora mi toccherà pure pagargli l’Imu".