Pif: "Ho una storia con Giulia Innocenzi"

foto Elena Di Vincenzo Correlati Giulia Innocenzi, giornalista rampante 11:01 - Stanno insieme da due anni, eppure sono riusciti a tenere segreta la loro storia. Adesso Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, il giornalista ex Iena che conduce "Il Testimone" su Mtv, esce allo scoperto e al settimanale "Oggi" racconta l'amore per Giulia Innocenzi, la collaboratrice di Michele Santoro. "Metter su famiglia? Sono domande che non si fanno: sono troppo giovane, ho solo 41 anni! Ma se capita, un bimbo, va benissimo", assicura. - Stanno insieme da due anni, eppure sono riusciti a tenere segreta la loro storia. Adesso, al secolo, il giornalistache conduce "Il Testimone" su Mtv, esce allo scoperto e al settimanale "" racconta l'amore per, la collaboratrice di. "Metter su famiglia? Sono domande che non si fanno: sono troppo giovane, ho solo 41 anni! Ma se capita, un bimbo, va benissimo", assicura.

"L'ho conosciuta due anni fa - racconta Pif - il 25 giugno è il nostro anniversario... Ci siamo conosciuti a Palermo, al corteo di un movimento giovanile che è sparito dopo un mese, il Movimento delle forchette rotte". L'ex Iena parla anche di Saviano, Berlusconi, Grillo, Carmen Consoli, Jovanotti e del suo film, "La mafia uccide solo d'estate", che prende in giro Cosa Nostra. Pellicola che non ha ricevuto finanziamenti dalla Regione Sicilia: "In realtà non volevo i soldi, ma il patrocinio: avrebbe significato che la Regione la pensa come me sulla mafia. Avevo appuntamento alle quattro con l’assessore al turismo della giunta Lombardo. Passa mezz'ora e niente. Un'ora e nulla. Poi, dopo un'ora e mezza arriva un funzionario e mi dice: 'L'assessore non la può ricevere perché è arrivata la Cucinotta'...".