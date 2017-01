"Il segreto": nuova soap "caliente" di Canale 5

17:39 - Un amore impossibile, vendette, tradimenti e segreti da svelare: questo promette "Il segreto" la nuova soap opera di Canale 5, in onda dal 10 giugno. La telenovela, ambientata nella Spagna rurale del '900, narra la contrastata storia d'amore della giovane Pepa (Megan Garcia Montaner), una levatrice a cui il suo amante e padrone ha rubato il figlio appena nato e del suo Tristan (Alex Gaeda), un ex militare sposato con una donna squilibrata.

La soap ha già riscosso un enorme successo in Spagna, dove i 381 episodi della prima stagione hanno raccolto milioni di telespetattori rappresentando un vero evento televisivo, e spingendo la produzione spagnola, la "Ida y Vuelta", a realizzarne una seconda di 256 episodi. La prima puntata, trasmessa trasmessa il 23 febbraio del 2011, raggiunse il 17% di share con oltre tre milioni di telespettatori, superando in quella serata celebri telefilm come "Spartacus" e "The Mentalist".

La trama, la storia e i personaggi promettono scintille fin dalla prima puntata."El secreto de Puente Viejo", questo il titolo originale della fiction, andrà in onda da lunedì 10 giugno alle 14.45, dopo Centovetrine, al posto del daytime di "Amici" che sabato serà, quando verrà decretato il vincitore, ci saluterà.