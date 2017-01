SheZow, eroe transessuale per i piccoli

foto Da video Correlati SheZow, eroe con i tacchi a spillo

Ramna 1/2, eroe double face 14:35 - Polemiche in Australia per SheZow, il prima eroe transessuale per bambini Protagonista della serie animata il dodicenne Guy che, grazie ai poteri di un anello magico, si trasforma in una super-donna in tacchi a spillo e gonnella. A colpi di rossetto e spade laser color rosa shocking, SheZow punisce i cattivi e fa trionfare il bene al grido di "Forza ragazza!". Lo show approderà presto negli Stati Uniti e sarà trasmesso dal canale satellitare Hub.

SheZow segue le avventure di Guy, un ragazzino che acquisisce i super-poteri grazie ad un prodigioso anello magico. Le cose, però, non vanno secondo le sue aspettative e si trasforma in un'eroina vestita tutta di rosa. Nonostante il look femminile e gli accessori alla moda, episodio dopo episodio Guy sconfigge i cattivi riportando la giustizia.



Un tema sensibile, quello del cambio di genere, che ha suscitato non poche polemiche in Australia. Non è però la prima volta che un'animazione affronta la trasformazione di sesso. Alla fine degli anni '80 l'anime "Ramna 1/2" (arrivato in Italia nel 1995) aveva fatto da pioniere sull'argomento, giocando con l'identità sessuale del protagonista. Nella serie nipponica un lottatore di arti marziali si trasformava in una ragazza ogni volta che veniva a contatto con l'acqua calda, a causa di un incantesimo.