Teen Mom, Farrah Abraham fa un porno e intasca un milione di dollari

11:52 - Farrah Abraham, la stellina del reality show "Teen Mom", aveva confessato di aver girato un film hard con il il pornoattore James Deen. Un video "privato" e non pubblico. Ma gli affari sono affari così l'attrice, secondo il sito TMZ, ha venduto tutti i diritti della pellicola alla casa di produzione hard Vivid per un milione di dollari. Un bel modo per festeggiare i 22 anni e la nuova ricchezza.

L'attrice, infatti, ha voluto festeggiare l'affare andato in porto e il suo compleanno con la madre, Debra Danielsen, nella casa a Omaha, nel Nebraska. Alla famiglia poco importa cosa faccia la figlia fuori dalle mura domestiche anche perché il business è il business, anche se si tratta di industria pornografica.