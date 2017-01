Film hard per la "Teen Mom" Farrah Abraham

12:57 - Dai pannolini all'hard il passo è stato breve per Farrah Abraham, la stellina del reality show "Teen Mom". Ad avvalorare l'esistenza di un film hard della sexy mammina, il pornoattore James Deen a E! News. "Abbiamo girato una scena insieme. Penso che sia molto talentuosa, oltre ad essere molto carina e sexy - ha confessato Deen, precisando - Non ho avuto rapporti personali con lei prima, ci siamo incontrati al provino e poi sul set".

Un porno in piena regola, quindi, e non un sex tape amatoriale girato tra le mura domestiche. Dopo una serie di smentite, la conferma alla fine è arrivata anche dalla Abraham. La stellina di "Teen Mom" ha infatti svelato al sito di gossip TMZ di aver voluto girare la pellicola osè per avere un ricordo, in futuro, del suo fisico bollente da 21enne.



Dopo che il film è iniziato a circolare tra gli addetti del settore, molte compagnie si sono dette interessate a comprarlo. Tra queste anche la Vivid, che si è mostrata particolarmente entusiasta del prodotto. "E' fantastico, farò tutto quello che in mio potere per accaparrarmi i diritti" ha infatti dichiarato il fondatore Steve Hirsch a TMZ.