Shade: "Ho vinto Mtv Spit e faccio un regalo a mamma"

Perché hai partecipato a Mtv Spit?

In realtà mi ero presentato anche alla prima edizione ma sono accorsi i rapper di tutta Italia e alla fine nella rosa dei prescelti c'erano già due torinesi. Io sarei stato il terzo e quindi non sono entrato. Mi è dispiaciuto molto ma appena ho saputo che ci sarebbe stata la seconda edizione sono corso e mi hanno preso.



Cosa ti ha insegnato il rap?

Tutto quello che non mi hanno insegnato i genitori come viaggiare tanto, rendermi autonomo e rialzarmi dopo le sconfitte. Ricevere senza pretendere nulla in cambio.



Qual è il tuo punto di forza?

Non ho mai avuto un fisico da culturista ma le parole sono le mie armi migliori. Poi comunque mi fa comodo sembrare un ragazzino con la faccia che ho, mi scambiano spesso per minorenne. Poi sia chiaro quando parlo si capisce che ho 25 anni (ride, ndr).



Insomma sei lontano dal rap "maledetto"?

Gli altri dicono cazzate, io dico cazzate vivendo.



Vivere a Torino è stimolante per te che fai rap?

Torino non ti permette di uscire dal tuo "circoletto". In questo senso città come Milano, Roma o Napoli hanno la possibilità di offrirti più occasioni per scambiare anche opinioni o frequentare tanti colleghi. Ormai comunque vivo a Milano almeno cinque giorni a settimana! Ma non credo lascerò la mia città.



Studi recitazione?

Sì e anche doppiaggio. Ho una grande ironia e autoironia e mi piacerebbe anche girare una commedia comica.



Con chi ad esempio?

Caterina Guzzanti è la donna ideale. Poi è anche simpatica e molto brava.



Hai vinto cinque mila euro in gettoni d'oro, cosa ci farai?

Intanto devo ancora incassarli (ride, ndr). Comunque comprerò qualcosa per mia madre che mi ha supportato in tutti questi anni, sopportandomi.

Andrea Conti