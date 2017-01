Kerry Washington: "Ero una bambina goffa"

foto Elle Correlati VENERE NERA

RADIOSA IN PASSERELLA 09:36 - Kerry Washington è uno dei tesori di Hollywood che è stato tenuto nascosto per troppo tempo. Nata nel Bronx nel 1977, Kerry sta finalmente vivendo il suo momento d'oro grazie al successo ottenuto con la serie tv "Scandal", dove nasconde i segreti dei politici. Bella e sicura di sè, Kerry ammette di essere cambiata negli anni: "Da piccola non sognavo affatto di diventare attrice. Ero una bambina eccentrica, ridicola e goffa" è uno dei tesori di Hollywood che è stato tenuto nascosto per troppo tempo. Nata nel Bronx nel 1977, Kerry sta finalmente vivendo il suo momento d'oro grazie al successo ottenuto con la serie tv "", dove nasconde i segreti dei politici. Bella e sicura di sè, Kerry ammette di essere cambiata negli anni: ". Ero una bambina eccentrica,

Lanciata nel 2004 dal film Ray, la Washington ha vissuto la celebrità solo negli ultimi anni grazie alla serie tv "Scandal" e al ruolo della bella schiava Broomhilda in "Django" di Quentin Tarantino. "Sono la ragazza più fortunata di Hollywood adesso - svela al magazine Elle - Sono la protagonista di Scandal e ho fatto parte del film campione di incassi di Tarantino. Non potrei chiedere di più".



Ora che si è guadagnata il suo posto al sole ad Hollywood, l'attrice si gode la sua immagine di star: "Ho scoperto che mi diverte il processo, con tutte queste persone che vengono a casa mia, con kit e vestiti. E' tutto merito loro, sanno creare delle storie da far sfilare sul red carpet"