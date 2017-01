Euridice Axen, dark lady tra le Rose di Eva

foto Tv Sorrisi e Canzoni Correlati TRA AMORI E VENDETTE 09:27 - Primi ciak e primi misteri per "Le Tre Rose di Eva", la fortunata serie tv di Canale 5 che è pronta a regalare nuove emozioni. Come anticipa "Tv Sorrisi e Canzoni", infatti, ci sono guai in vista nella seconda serie. Il perfido Camerana (Luca Ward) è pronto a organizzare uno dei suoi tanti piani malefici e al suo fianco stavolta ci sarà la bella Euridice Axen, che smessi i panni del capitano dei Ris diventa una sexy dark lady. - Primi ciak e primi misteri per "", la fortunata serie tv diche è pronta a regalare nuove emozioni. Come anticipa "", infatti, ci sono guai in vista nella seconda serie. Il perfido Camerana () è pronto a organizzare uno dei suoi tanti piani malefici e al suo fianco stavolta ci sarà la bella, che smessi i panni del capitano dei Ris diventa una sexy dark lady.

Ma non è tutto. Sono tanti i volti nuovi che vedremo questo autunno. Primo fra tutti Simon Grechi, che dopo l'esperienza in tv a "Carabinieri 7" e "Tutti pazzi per amore" (molti se lo ricordano anche come finalista del "Grande Fratello 6") interpreterà un parroco ne "Le tre Rose di Eva". E ancora Fabrizio Bucci che invece avrà il ruolo di un infallibile seduttore. Tra nuovi personaggi e intrecci il set si sta spostando fra Roma, Viterbo, Nepi e il lago di Bracciano. Ne vedremo delle belle.