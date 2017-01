Beppe Grillo a "Quinta Colonna"

foto LaPresse 11:27 - "Meno governo, più tasse per tutti" è il titolo del nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", in onda lunedì 8 aprile, in prima serata, su Retequattro. Al centro della puntata, le dichiarazioni di Beppe Grillo rilasciate ai microfoni del programma subito dopo l’incontro con i deputati e senatori del suo Movimento. - "Meno governo, più tasse per tutti" è il titolo del nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", in onda lunedì 8 aprile, in prima serata, su Retequattro. Al centro della puntata, le dichiarazioni di Beppe Grillo rilasciate ai microfoni del programma subito dopo l’incontro con i deputati e senatori del suo Movimento.

Per il dibattito sono ospiti in studio Matteo Colaninno (Pd), Gianfranco Librandi (Scelta Civica), Daniela Santanchè (Pdl) e il presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti. In collegamento da Palermo, anche il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta. A “Quinta Colonna”, infine, l’intervista di Paolo Del Debbio all’imprenditore Arturo Artom, che ha incontrato recentemente il leader del Movimento 5 Stelle. Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro si collegherà con le piazze di Caltanissetta e Forlì.