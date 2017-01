Serale Amici, due eliminati e nessun televoto

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SQUADRE PRONTE

EMMA PRESENTA "AMAMI" 11:18 - La grande macchina di "Amici" prosegue spedita verso il serale che andrà in onda il 6 aprile su Canale 5. Già si sa che saranno due gli allievi eliminati alla prima puntata e non ci sarà il televoto. Le squadre dei Blu e dei Bianchi si sono confrontate durante la puntata del sabato. Angela e Moreno hanno presentato il loro inedito mentre Costanzo ha cantato la cover degli Aerosmith "Pink". Dopo diversi anni è tornato il pubblico parlante.

Miguel Bosé per la Squadra Blu ha dato già delle indicazioni in settimana sulle correzioni che ballerini e cantanti devono fare in vista del serale e lo stesso ha fatto Emma. Per la squadra di Bosé si è prima esibito Costanzo con uno dei brani del suo gruppo preferito, gli Aerosmith. Il cantante voleva presentare l'inedito ma ha accolto il suggerimento della maggioranza della sua squadra. Una esibizione che nulla ha tolto né ha aggiunto a quanto già visto ed ascoltato. Interpretazione intensa quella di Andrea sulle note di "My Girl" dei Temptations. L'inedito di Angela è una ballatona con un inciso potente che svela le potenzialità della cantante, terrorizzata dal suo debutto musicale con il brano scritto per lei. Moreno ha confermato il suo temperamento con l'inedito in cui figura come voce "fantasma" Pico Rama. La corsa al serale continua e i ragazzi in questi giorni cercano di far "gruppo" dal momento che il meccanismo sarà molto centrato sulle sfide.

Andrea Conti