Sanremo, boom di ascolti

Nel 2012 la prima serata del Festival di Gianni Morandi, segnata dalla lunga performance di Adriano Celentano, fu seguita nella prima parte da 14 milioni 378 mila telespettatori pari al 48.51% e nella seconda da 8 milioni 451 mila spettatori con il 55.24%. La media ponderata della serata era stata pari a 12 milioni 762 mila spettatori con il 49.59%. Quindi, rispetto a quest'anno, meglio a livello di share ma con qualche spettatore in meno.



Il picco di ascolti in valori assoluti è stato raggiunto alle 22.43: alla fine della parodia di Bersani messa in scena da Maurizio Crozza c'erano davanti a Rai1 17 milioni 33 mila spettatori. Il dato più alto in termini di share, pari al 58.89%, è stato toccato alle 24.08, alla fine dell'esecuzione di Toto Cutugno di "Nel blu dipinto di blu" per l'omaggio a Domenico Modugno.