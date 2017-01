Extreme Makeover Home Edition Italia va forte anche su Twitter

- Questa settimana l'analisi del riscontro su Twitter del mondo tv, realizzata perda The Fool e pubblicata anche da, si occupa di, il programma condotto dapartito la scorsa settimana su. In vista della seconda puntata che andrà in onda mercoledì, 30 gennaio, in prima serata sempre su Canale5, vediamo com'è andata la prima puntata proprio sotto il profilo della conversazione generata su Twitter.Iniziamo col dire che l’analisi ha preso in considerazione l’intera giornata del 23 gennaio, quando appunto ha esordito in tv il programma.

Nelle ventiquattro ore sono stati registrati ben. Nel minuto di picco ci sono stati 144 tweet. Ancora più interessante è il dato che riguarda le impression, ovvero il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero di follower: hanno superato complessivamente i sei milioni, precisamenteDunque, un grande impatto sicuramente.Ci sono, come si usa dire, dei volti molto noti tra gli altri. In prima posizione c’è infatti Francesco Facchinetti, @frafacchinetti , con un totale di 603.662 impression generate, in seconda posizione c’è @1dneews con 421.933, a scendere Alessia Marcuzzi, @lapinella , con 344.206 impression (The Fool precisa che l'account @1dneews è protagonista di quest'analisi come top followed e come top impression per aver retwettato e creato buzz sul seguente tweet di @itsbeatsforthem: "@1dneews one thing and live while we're young at extreme makeover home edition in italy! siiiiiick!" alle ore 22:54).A generare tutto questo traffico su Twitter sono stati, coinvolti attivamente nelle conversazioni. Il minuto in cui l’attività è stata maggiore si è riscontrato attorno alle ore 22.44.

Tra i “top posters” (calcolati per numero di tweet inviati contenenti le parole chiave selezionate) troviamo @fabiopastrello con 18 tweet effettuati, @matthewthequeen con un totale di 10 tweet a cui segue @ziodede con 7 tweet inviati.



In prima posizione c’è la parola “makeover”, citata 2.900 volte, seguita da “extreme” con 2.889 citazioni, “edition” a quota 1.698 e “home” utilizzata complessivamente 1.472 volte.

Gli hashtag più popolari e più utilizzati (contando le ripetizioni) sono stati #extrememakeover (270 utilizzi), #emhei (114 utilizzi), #extrememakeoverhomeeditionitalia (85) e #canale5 (59).

Infine, sul fronte degli, cioè con maggior numero di utenti unici, troviamo in prima posizione #extrememakeover (200 utenti unici), in seconda #extrememakeoverhomeeditionitalia (85), in terza #emhei (80) ed in quarta #canale5 (41).A questo punto appuntamento a mercoledì, 30 gennaio, con la seconda puntata di Extreme Makeover Home Edition Italia, e, se vi siete persi la prima puntata, potete rivederla su