Sharon Osbourne: "NBC discrimina mio figlio"

La decisione è stata presa dopo che Jack,affetto da sclerosi multipla,a causa dei suoi problemi di salute, un altro show della NBC."Non posso essere falsa - ha commentato Sharon al magazine "Page Six" -, la situazione è stata affrontata nel modo sbagliato".La Osbourne ha quindi deciso di lasciare "America's Got Talent", anche seha precisato di non avercela affatto con la trasmissione. "Per favore non fraintendetemi - ha cinguettato -e terminerò l'edizione.".Sharon, ancora sotto contratto con la NBC, che ha deciso senza esitazioni di rinunciare alla carriere televisiva per stare vicino ai figli Jack e Kelly, quest'ultima sorpresa ubriaca in aereo proprio a causa della malattia del fratello."Non possono farmi fare qualcosa che non voglio - ha dichiarato la Osbourne, che ha poi aggiunto - In fondo tutto quello che possono fare è impedirmi di ricoprire il ruolo di giudice per un'altra rete per i prossimi cinque anni".