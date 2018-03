Anziano, morente e sotto sfratto: la storia di Mariano

Nina Palmieri per le Iene torna a raccontare la storia di Mariano, il 90enne di Palermo che, nonostante le gravi condizioni di salute, è stato sfrattato dalla propria abitazione dopo una guerra infinita iniziata dalla nipote Isabella. Stando a quanto ricostruito, questa guerra è iniziata tanto tempo fa: il padre di Mariano ha donato ai due figli una casa, composta da due appartamenti, uno ciascuno. Mariano, che aveva ricevuto il piano superiore, ha costruito senza autorizzazione una sopraelevazione del suo appartamento.



Quando la sorella è morta e Isabella ha ereditato l’appartamento al piano terra, ha visto come un’ingiustizia il fatto che Mariano avesse, di fatto, due appartamenti anziché uno come la madre. Le telecamere di Le Iene documentano il tentativo di sfratto dell’anziano: l’arrivo delle forze dell’ordine però finisce in un buco dell’acqua. Mariano ha ricevuto una proroga dal custode giudiziario e potrà rimanere in casa per un altro mese. Sua nipote Isabella e suo marito Pino, colore che hanno richiesto l’allontanamento del 90enne, però continuano a non voler sentire ragione e a trincerarsi in un ostinato silenzio.