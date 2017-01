American Horror Story, Lady Gaga contessina con il seno in libertà

Scollatura vertiginosa per Lady Gaga, che ha scaldato i social con un selfie del suo generoso décolleté che sguscia fuori dall'abito da sera. Intanto per la sua nuova avventura televisiva su Instagram ha cambiato identità ed è diventata 'la contessa', forse un indizio sul ruolo che ricoprirà in "American Horror Story". Le riprese sono già iniziate e la Gaga ha festeggiato con mega-party nella sua vitlla di Beverly Hills.

Look prezioso anche per la padrona di casa, che ha accolto gli invitati fasciata in un abito di strass. "L'altra notte ho sognato che il cast di 'Hotel' (tema della stagione di American Horror Story ndr.) arrivava alla casa di Gaga per un bagno di mezzanotte che aveva colorato di rosso sangue solo per noi" ha cinguettato il creatore Ryan Murphy.



A fargli eco l'attrice Kathy Bates, che è rimasta incantata dal fascino della Germanotta: "Era Norma Desmond, Jean Harlow o Marilyn Monroe che scendEva le scale verso di me in uno scintillante vestito d'argento? No, era Lady Gaga".